71023 — Ein Lesedrama von Ernst Konarek

19.01.2025 Waffenruhe. Seit dem 7. Oktober 2023 tobte in Israel/Palästina ein mörderischer Krieg. An Brutalität, Menschenverachtung kaum zu überbieten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was bleibt zurück? Tote, Verletzte, die ihr Leben lang Krüppel bleiben werden, Traumatisierte, Waisen und Hass.

Aktienkurse der Waffenproduzenten, die durch die Decke gehen.

Aber – wir können das Arsenal an Waffen nicht aus der Welt schreiben, aber – wir können das Arsenal der Phrasen, die man hüben wie drüben zur Kriegsführung braucht, durcheinanderbringen. — Max Frisch

Und wir können ein ungeschminktes Bild von der fürchterlichen Zeit in Israel/Palästina vom 7.10.2023 bis zum 19.01.2025 zeigen.

Das wollen wir tun, gegen das Wegschauen, gegen das Vergessen. Weil 70% der Häuser in Gaza sind zerstört und von den lebenslangen psychischen Schäden der Menschen, hüben wie drüben, redet niemand.

Mit Moritz Brendel, Katja Schmidt-Oehm, Ufuk Oehlerking, Larissa Ivleva Sprecher:innen: Lily Anne Beck, Julia Jaschke, Emilia Reyser, Ernst Konarek

Livemusik: Karim Othman Hassan (Oud, Klarinette)

Autor & Regie: Ernst Konarek

Bühne & Artwork: David Fitzgerald

Kostüme: Gudrun Schretzmeier

Regieassistenz: Raluca Urea

Wir bedanken uns bei Jörg Armbruster für seine fachliche Hilfe.