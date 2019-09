Traditionelles Wein- und Erntedankfest in der gesamten Innenstadt Fellbachs.

Mit 'Blütenzauber beim Fellbacher Herbst' am Freitagabend, Festumzug am Samstag, verkaufsoffenem Sonntag und Feuerwerk mit Musik am Sonntag, Laternenumzug für die Kleinsten am Montag.