75. Irma-West-Kinder- und Heimatfest

Nicht nur die Hechinger sind begeistert von diesem traditionsreichen Fest für die ganze Familie. Lassen Sie sich mitnehmen und verzaubern, wenn sich die ganze Stadt in das historische Gewand hüllt. Es liegt dann eine ganz besondere Stimmung in der Luft, die überall in Hechingen zu spüren ist! Das Fest für Klein und Groß mit stimmungsvoller Festhandlung (Sa.), farbenfrohem Festumzug (So.), brillantem Feuerwerk (Mo.), waghalsigem Vergnügungspark (alle Tage) und genussreicher Bewirtung (alle Tage).