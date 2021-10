75 Jahre Stiftsbund Ellwangen - Trio Opus 8

Michael Hauber - Klavier

Eckhard Fischer - Violine

Mario de Secondi - Violoncello

Das Trio Opus 8 wurde 1986 gegründet und war bereits im gleichen Jahr Preisträger bei Kammermusikwettbewerben in Colmar, Triest und Florenz. Das Trio Opus 8 ist regelmäßig in allen wichtigen Musikzentren im In- und Ausland zu Gast und unternahm ausgedehnte Konzerttourneen durch Deutschland, Europa, die USA, Finnland, Türkei, Nordafrika und Südamerika. Es trat bei international renommierten Festivals wie dem Rheingau-Musikfestival, dem Kissinger Sommer, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, sowie u.a. den Festivals in Bordeaux, Pristina und Belgrad auf.

Programm

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) - Klaviertrio d-Moll, op.49

Molto allegro ed agitato

Andante con moto tranquillo

Scherzo. Leggiero e vivace

Finale. Allegro assai appassionato

Franz Schubert (1797 – 1828) - Klaviertrio in B-Dur op.99

Allegro moderato

Andante un poco mosso

Scherzo. Allegro – Trio

Rondo. Allegro vivace

Luigi Boccherini (1743 – 1805) - Trio in e-Moll

Tel.: 07961/84303, tourist(@)ellwangen.de (bis 12 Uhr am Veranstaltungstag) und an der Abendkasse. Das Speratushaus ist barrierefrei erreichbar.