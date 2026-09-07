75 Jahre SWR Big Band: SWR Symphonieorchester & Frank Dupree

Mit Duke Ellingtons "A Parallel to Harlem" (Harlem Suite) steht ein Werk im Programm, welches als Sinnbild für die Entstehung des Jazz in Harlem steht und das Publikum in die rauchige Atmosphäre des New Yorker Cotton Clubs der 20er Jahre zurückversetzt.**

Auch die Musik des Komponisten Nikolai Kapustin bildet einen wichtigen Bezugspunkt des Abends. Seine unglaublich virtuosen Werke verbinden die formale Präzision der Klassik mit der rhythmischen Energie des Jazz.

Gemeinsam mit dem Dirigenten Dominik Beykirch haben das SWR Symphonieorchester und die SWR Big Band diese Klangsprache bereits eindrucksvoll zur Aufführung gebracht. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Frank Dupree Trio, das mit seinen energiegeladenen Interpretation wesentlich zur Kraft dieses Programms beiträgt und bereits bei gemeinsamen Projekten – etwa dem Silvesterkonzert – das Publikum begeisterte.

Im Herbst erscheint zudem eine Gesamteinspielung der Orchesterwerke von Nikolai Kapustin mit dem Frank Dupree Trio, der SWR Big Band und dem SWR Sinfonieorchester.

Einen weiteren Höhepunkt des Abends bildet die Welturaufführung einer neuen Suite für Big Band und Symphonieorchester von Thorsten Wollmann.

Einen geeigneteren Arrangeur könnte man sich kaum wünschen, denn Wollmann ist in beiden Welten exzellent ausgebildet und schlägt damit die perfekte Brücke zwischen Jazz und Klassik.

Ein Konzertabend der zeigt, wie selbstverständlich Klassik und Jazz ineinandergreifen können – und damit Musik nicht nur Grenzen überwindet, sondern auch bereichert!

**Anmerkung: Ursprünglich war das Programm mit George Gershwins „Rhapsody in Blue“ geplant.