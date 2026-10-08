75 Jahre SWR Big Band - The Swinging Christmas Show

Nur so beginnt die Weihnachtszeit wirklich, da ist sich das Publikum seit Jahren einig und die Konzerte genießen Kultstatus im Adventskalender des Stuttgarter Publikums. Und im Jubiläumsjahr gibt es neue Weihnachtskerzen im Programm. Mit Sängerin Kim Sanders (USA) und ihrem Kollegen Dennis van Aarssen (NL) kommen zwei außergewöhnliche Stimmen nach Stuttgart, die schon im Sommer beim Holiday Jump auf dem Stuttgarter Killesberg überzeugt haben. Im Zentrum steht aber seit mehr als 20 Jahren Paul Carrack mit seiner unwiderstehlichen Stimme und gemeinsam mit der SWR Big Band entsteht ein einmaliger Weihnachtsabend. Neben Weihnachtsklassikern wie „Winter Wonderland“ oder „White Christmas“ gibt es Carrack-Hits „The Living Years“, „Over My Shoulder“ oder „How Long“ und Songs aus dem gemeinsamen Album „Don't Wait Too Long“. Kim Sanders wird ebenfalls Weihnachtsklassiker u.a. von Ella Fitzgerald singen und der junge Crooner aus Holland steht ihr in nichts nach mit Songs von Nat King Cole oder Tony Bennett. Insgesamt eine Weihnachtsshow auf Weltniveau. Wer also in der dunklen Jahreszeit die Sonne im Herzen anknipsen möchte, der ist bei The Swinging Christmas Show bestens aufgehoben.