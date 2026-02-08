75 Jahre Tübinger Freibad: Badespaßtag für Kinder

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Freibad Tübingen Freibad 1, 72072 Tübingen

Die Initiative "Schwimmen für alle Kinder" lädt zusammen mit dem Regenbogenmobil der Stiftung der Tübinger Uni-Klinik "Hilfe für kranke Kinder" zum Badespaßtag ein. Dazu wird die Teddyklinik vor Ort sein!

Das bunte Programm von 10-16 Uhr umfasst: 

Das Angebot von “Schwimmen für alle Kinder” mit 

  • Meerjungfrauschwimmen von 11:00–12:00 Uhr und 13:00–14:00 Uhr
  • Wasserrallye und Wasserbombenwettbewerb mit tollen Preisen

Dazu wird es ein Kuchenverkauf zugunsten des Vereins geben.

Das Regenbogenmobil der Tübinger Uniklinik auf der Liegewiese im Familienbereich ist vollgepackt mit Cornhole-Spiel, Fotobox und Infos.

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Freibad Tübingen Freibad 1, 72072 Tübingen
Freizeit & Erholung, Kinder & Familie
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