75 Jahre Tübinger Freibad: Badespaßtag für Kinder

Die Initiative "Schwimmen für alle Kinder" lädt zusammen mit dem Regenbogenmobil der Stiftung der Tübinger Uni-Klinik "Hilfe für kranke Kinder" zum Badespaßtag ein. Dazu wird die Teddyklinik vor Ort sein!
Das bunte Programm von 10-16 Uhr umfasst:
Das Angebot von “Schwimmen für alle Kinder” mit
- Meerjungfrauschwimmen von 11:00–12:00 Uhr und 13:00–14:00 Uhr
- Wasserrallye und Wasserbombenwettbewerb mit tollen Preisen
Dazu wird es ein Kuchenverkauf zugunsten des Vereins geben.
Das Regenbogenmobil der Tübinger Uniklinik auf der Liegewiese im Familienbereich ist vollgepackt mit Cornhole-Spiel, Fotobox und Infos.