750 Jahre Stephanus - Kirche - Figurentheater

Stephanuskirche Sondelfingen Reichenecker Straße 59, 72766 Reutlingen

Das Figurentheater Martinshof präsentiert Dornröschen.

Dornröschen- ein Märchen der Gebrüder Grimm im Originaltext

Auch im dritten Märchen der Spinnerinnenreihe sorgt der Originalmärchentext von 1848 wieder einmal für die richtige Märchenstimmung und die Figuren werden, vor den Augen des Publikums, aus den vorhandenen Materialien gebaut.

Es gibt ein ganzes Schloss, das aus dem Verborgenen entsteht, eine Dornenhecke, die alles bedeckt und noch weitere märchenhafte Überraschungen…

Außerdem wunderbare Märchenmusik und natürlich, wie bei den anderen Märchen aus der „Spinnerinnen-Reihe, „echtes“ Gespinne“.

Für alle Märchenliebhaber, bereits für Kinder ab 2 1/2 Jahren geeignet.

Info

Theater & Bühne
