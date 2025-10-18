750 Jahre Stephanus - Kirche - Konzert Companions

Vor über 25 Jahren gründeten Rainer Walter, Ralf Gottschald und Markus Vatter die Band The Companions.

Fast ein Jahrzehnt lang prägten sie mit eigenen Songs und dem Motto Guitars riding on percussion die regionale Musikszene – ein unverwechselbarer Sound, der bis heute nachklingt.

Am 18. Oktober 2025 ist es endlich wieder soweit: Ralf Gottschald und Markus Vatter bringen für einen Abend die Songs der Companions zurück auf die Bühne – und das in der besonderen Atmosphäre der Stephanuskirche.

Solche Abende gibt es nur alle 5 bis 6 Jahre – wenn überhaupt. Die beiden versprechen einen magischen Abend voller Erinnerungen, Emotionen und handgemachter Musik.

Wer The Companions noch einmal live erleben möchte, sollte sich diesen Abend auf keinen Fall entgehen lassen!