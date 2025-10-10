76. Fellbacher Herbst 2025

Guntram-Palm-Platz 1 70734 Fellbach

Der Fellbacher Herbst entstand aus dem Erntedank für die Weinernte und ist heute das zweitgrößte Erntedankfest der Region Stuttgart. 

. Lassen Sie sich von besten Weinen, regionalen Köstlichkeiten und Live-Musik begeistern. 

Stadt & Weinfeste
