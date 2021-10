7UP´s AcouTronic vor der Zehntscheuer

Nach fast 30 Jahren CoverRock vom Feinsten von 7UP, gibt es uns jetzt auch mit akustischen Instrumenten als „7UP’s AcouTronic“!

Unser Anspruch richtet sich weiterhin an der Liebe zur Rockmusik aus und an der Freude, bereits bestehende Songs gemeinsam so zu entwickeln, dass die Stücke wie neu poliert erstrahlen. Unser Stil ist geprägt durch die musikalische Kreativität der einzelnen Musiker und dem Spaß den wir beim Kreieren der Songs haben.

Entscheidend für uns ist, dass bei der Party oder beim Konzert, der Funke auf das Publikum überspringt.

Bei 7UP’s AcouTronic aus Tübingen ist alles möglich: Zuhören, mitsingen, tanzen - oder alles gleichzeitig!

7UP’s AcouTronic serviern bei ihren Auftritten ein CoverRockmenu aus Zutaten wie CCR, Steamhammer, Pink Floyd, Jethro Tull… Lecker!

7UP’s AcouTronic empfehlen sich für Engagements vom Club Gig über private Partys bis zu Veranstaltungen mit großer Bühne.

7UP’s AcouTronic als rundum sorglos Paket, mit eigener Beschallungs- und Lichtanlage, gibt es für Events bis zu ca. 300 Zuhörern. Bei größeren Veranstaltungen arbeiten wir mit professionellen Beschallungsfirmen vor Ort zusammen.

Besetzung

Frank Bierl: Vocals, Akustikgitarre

Joachim Erhardt: Bass, Backgroundvocals

Uli Rippmann: Akustikgitarre, Backgroundvocals