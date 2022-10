7UP-Coverrock

Yessss, now we are 30!!!! 2022 wird zu unserem Jubeljahr und hoffentlich für die Menschen die zu uns kommen auch. Wir beschreiben das, was wir im Jahr 2022 seit 30 Jahren zelebrieren als CoverRock vom AllerFeinsten!

Unser Anspruch richtet sich an der Liebe zur Rockmusik aus und an der Freude, bereits bestehende Songs gemeinsam so zu entwickeln, dass die Stücke wie neupoliert erstrahlen. Der Stil von 7UP ist geprägt durch die musikalische Kreativität der einzelnen Musiker und dem Spaß den wir beim Kreieren der Songs haben. Über die lange gemeinsame Zeit haben wir unseren eigenen 7UP- Sound entwickelt, der die gecoverten Songs modern, transparent und druckvoll klingen lässt. !7UP klingt wie 7UP! Entscheidend für uns ist, dass dann bei der Party oder beim Konzert, der Funke auf das Publikum überspringt.

7UP ist DIE CoverRockband aus Tübingen bei der alles möglich ist: Zuhören, mitsingen, tanzen - oder alles gleichzeitig!

Unzählige Partys und Konzerte seit 1992, in allen möglichen Locations in und um Tübingen, aber auch außerhalb unseres Homelands, z.B. in Berlin oder in der Schweiz, haben uns immer wieder gezeigt: das Konzept von 7UP stimmt!

7UP serviert bei ihren Auftritten ein CoverRockmenu aus Zutaten wie Deep Purple, CCR, Steamhammer, Pink Floyd, Jethro Tull… LECKER!

Besetzung

Frank Bierl: Vocals, Akustikgitarre

Joachim Erhardt: Bass, Backgroundvocals

Uli Rippmann: Guitar, Backgroundvocals

Waldemar Janicki: Drums