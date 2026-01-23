Beim 7UP Massinga Project versammeln sich in der Region bekannte Musikerinnen und Musiker und versprechen nicht nur ein musikalisches Erlebnis, sondern auch eine emotionale Reise durch die besten Rock-, Beat- und Blues-Hits.

In einer flexiblen Zusammensetzung aus verschiedenen Bandbesetzungen, wie 7UP-CoverRock aus Tübingen, The Gents aus Nürtingen, einer Überraschungssängerin aus dem Black Forrest und dem Bluesrocksänger Felix Bayer aus Köngen, garantieren sie eine mitreißende und abwechslungsreiche Bühnenpräsentation.

Mit besonderen zeitlosen Klassikern der 60-er Jahre, bis hinein zu aktuellen Titeln, geht's mit Titeln von The Animals, über Gary Moore und Pink, bis hin zu ZZ-Top auf eine musikalischen Zeitreise, die im Genuss handgemachter Musik zum Tanzen und Mitsingen animiert. Erlebt ein unvergessliches Konzert beim 7UP Massinga Project in der Kultkneipe Vier Peh!