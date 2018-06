8. Akademiekonzert

Joseph Haydn

Symphonie Nr. 94 G-Dur Hob.I:49 mit dem Paukenschlag

Anton Bruckner

Symphonie Nr. 7 E-Dur WAB 107

In den Londoner Symphonien hat der alte und doch immer noch taufrische Joseph Haydn seine gesammelte symphonische Lebenserfahrung verarbeitet und hatte dafür ein verschwenderisch besetztes Orchester zur Verfügung – Papa Haydn im Orchesterwunderland! So erklären sich Übermut und Verspieltheiten, wie der unerwartete Akzent der Symphonie G-Dur Mit dem Paukenschlag, der angeblich die nach einem allzu reichhaltigen Afternoon-Tea samt Gurkensandwiches und Clotted Cream sanft entschlafenen Konzertbesucher wieder aufwecken sollte – was offenbar schon bei der Premiere eindrucksvoll gelungen ist!

„Symphonische Riesenschlange!“, ätzt der Anton Bruckner konsequent abholde Wiener Kritiker Hanslick über Bruckners siebte Symphonie – aber diesmal ist das Publikum anderer Meinung: Nach Jahrzehnten der Missachtung und Demütigung und im zarten Alter von sechzig Jahren erlebt Bruckner endlich seinen Durchbruch als Symphoniker.Die Symphonie Nr. 7 in E-Dur mit ihrer ergreifenden Totenklage für Richard Wagner im Adagio-Satz und dem fetzigen Scherzo war und ist der große Publikumsrenner unter Bruckners Werken.