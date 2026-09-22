8. Biennale Warmbronn – Motto: NaTür – Eintritt frei!

Zum 8. mal findet die Ausstellung Warmbronner Künstlerinnen und Künstler statt. Diesmal lautet das Motto: NaTür - Eintritt frei. Seien Sie gespannt auf die Türen, die die Künstlerinnen und Künstler für Sie öffnen! Wir laden Sie ein zur Vernissage mit einer Einführung durch Oberbürgermeister Tobias Degode, einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und genug Zeit zum Austausch.

Die Ausstellung kann anschließend zu den Öffnungszeiten der Bücherei-Zweigstelle Warmbronn bis in den Januar hinein besichtigt werden.