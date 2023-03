Der blacksheep Bandcontest um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis findet 2023 zum achten Mal statt. Er richtet sich gezielt an Nachwuchsbands, die ihre eigene Musik machen. Vier Bands treten am 22. April in der Maschinenfabrik gegeneinander an.

Die Gewinnerband tritt am Samstag, 24. Juni, beim 8. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosspark auf.