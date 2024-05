9. blacksheep-Festival live im Bonfelder Schlosshof

The Final Show beginnt: Wenn von 20. bis 22. Juni insgesamt 18 internationale Acts in Bonfeld auftreten, dann treffen dort zum vorerst letzten Mal Legenden auf Talente.

Erlebt also noch einmal mit, wenn im historischen Dorfkern von Bonfeld an drei Tagen auf drei Bühnen brillante Musik erklingt.

2024 heißen die Topacts 10cc, Laura Cox und UB40 feat. Ali Campbell, Jack Savoretti, Paul Carrack und Dire Straits Legacy. Das kanadische Singer/Songwriter-Duo Madison Violet eröffnet das 9. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosspark donnerstags um 18.30 Uhr.

Die Hit-Dichte an den drei Festivaltagen ist so groß wie noch nie und reicht von „Dreadlock Holiday“ über „Red red Wine“ und „Money for nothing“, „Over my Shoulder“, „Loch Lomond“ und „Carpet Crawlers“ bis zu „I’m not in Love“, „Hearts of the golden Glory“ und „Kingston Town“.

Das blacksheep Festival versteht sich als Familienfestival, bei dem ganz unterschiedliche Generationen zusammen gute Musik genießen. Im eigenen Kid‘s and Junior Club werden Kinder ab sechs Jahren betreut. Das internationale Line-up folgt dem Motto „Talents meet Legends“. Ein Rahmenprogramm, eine Marketstreet und zahlreiche gastronomische Stände runden das Programm ab.

Bands wie Skerryvore, die Sons of the East, Beat the Drum mit The Runrig Experience, Diana Ezerex, Vanja Sky oder Give me a Remedy geben dem dreitägigen Line-up eine junge Note. Mit Andreas Kümmert zusammen kommt die Gitarrenlegende Siggi Schwarz nach Bonfeld. Ray Wilson, bei Genesis Nachfolge von Phil Collins, präsentiert Klassiker, die Musikgeschichte geschrieben haben. Jongleure, Zauberer, Illusionisten, eine Fotobox und vieles mehr umrahmt das internationale Bühnenprogramm, das weit über die Grenzen der Region Heilbronn hinaus seinesgleichen sucht.

Jeder, der Lust hat mitzumachen, ist herzlich eingeladen, sich aktiv bei der blacksheep Kulturinitiative Bonfeld e.V. einzubringen. Anmeldung unter helfer@blacksheep-kultur.de.

Das Line-up 2024 im Überblick:

Donnerstag, 20. Juni 2024

Madison Violet – Skerryvore – 10cc

Freitag, 23. Juni 2023

Diana Ezerex – Give me a Remedy – Ray Wilson – Julian Dawson – Laura Cox – UB40 feat. Ali Campbell

Samstag, 24. Juni 2023

FÖRCH Nachwuchsförderpreisträger 2024 – Maria Blatz & Tom Keller – Beat the Drum mit The Runrig Experience – Vanja Sky – Andreas Kümmert feat. Siggi Schwarz – Jack Savoretti – Sons of the East – Paul Carrack – Dire Straits Legacy