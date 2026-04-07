8. Christopher Street Day

Ablauf des CSD:

14.00 Uhr Start der Demonstration am Froschgraben

ab circa 15.45 Uhr Sommerfest auf unserem Gelände mit vollem Programm!

Die musikalische Untermalung wird von Juice-A (hip-hop/rap/reggayton/bass) gestaltet, dazu gibt es vegane Verpflegung in Form von Pizza und eisgekühlten Getränken!

Das ganze Sommerfest über könnt ihr euch die vielen Infostände der einzelnen Initiativen anschauen und euch informieren. Zusätzlich bietet die AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd im Gebäude im Obergeschoss kostenfreie HIV- und Hepatitistests an.

Das Juze Crailsheim sorgt für Spiel und Spaß, es wird eine Kreativecke für Groß und Klein geben.

Ein wunderbares, neues Special dieses Jahr: Ihr könnt euch von nadelrambo kleine Tattoos stechen lassen!

Wir freuen uns auf euch – denn auch heutzutage ist es immer noch wichtig, sichtbar und laut zu sein! Kommt vorbei, zeigt euch, seid laut, seid bunt und feiert mit uns!