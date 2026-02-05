8. Distelhäuser Lachnacht! in Distelhausen

„Trübsal blasen war gestern – heute wird gelacht!“ Die Distelhäuser Lachnacht startet in die 8. Runde! Stellen Sie sich auf gute Laune, bebende Zwerchfelle und tränende Augen ein.

Sie werden von Atze Bauer, dem fränkischen Liederchaoten, durch das aufregende Spektakelgeführt. Er freut sich, Ihnen diese drei legendären Comedians zu präsentieren. Der erste Kracher des Abends ist Bademeister Schaluppke, er redet, rockt und rappt, bis der letzte Zuhörer merkt: Ein Bademeister ist auch Entertainer! Und wenn die funky Bässe seiner Songeinlagen im Einklang mit den Luftblasen im Whirlpool blubbern, erreicht die Stimmungihren pHneutralen Höhepunkt! Henning Schmidtke zündet ein weiteres Feuer auf der Bühne.

Immer mehr Menschen werden Meister des Egoismus, sie haben den Ellenbogen raus. Haben Sie sich mal gefragt, wer das überhaupt ist, Ihr Ego? Sie beide sollten sich mal genauer kennenlernen.Der letzte Kracher an diesem Abend ist: Heinz Gröning, auch bekannt als "Der unglaubliche Heinz", ist ein deutscher Komiker, Musiker und Moderator. Kennzeichen von Grönings Auftritten sind das Singen und Rezitieren selbstverfasster Lieder und Gedichte.

Theaterbestuhlung / Platzreservierung!