× Erweitern Sabuas Lichtraum, Sabine Gärtig Acht Darstellerinnen der Backnanger Bürgerbühne zeigen ein packendes Kammerspiel

»8 Frauen« ist eine französische Kriminalkomödie von Robert Thomas. Im verschneiten Landhaus einer reichen Familie wird der Hausherr Marcel kurz vor Weihnachten tot aufgefunden. Acht Frauen, von denen jede ihre eigene Verbindung und Geschichte mit dem Toten hat, können aufgrund der Schneemassen das Haus nicht verlassen und es beginnt eine spannende Suche nach der Mörderin. Masken fallen, Geheimnisse tun sich auf und nichts ist, wie es scheint.