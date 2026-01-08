“8 Frauen" ist eine französische Kriminalkomödie von François Ozon aus dem Jahr 2002.

Im verschneiten Landhaus einer reichen Familie wird der Hausherr Marcel kurz vor Weihnachten tot aufgefunden. Acht Frauen, von denen jede ihre eigene Verbindung und Geschichte mit dem Toten hat, können aufgrund der Schneemassen das Haus nicht verlassen und es beginnt eine spannende Suche nach der Mörderin. Masken fallen, Geheimnisse tun sich auf und nichts ist, wie es scheint.