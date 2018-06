× Erweitern Harley Run

Inzwischen hat diese Veranstaltung ein festen Platz im Veranstalterkalender und nicht nur bei den vielen Harley Fahrern und Freunden anderer Marken, sondern auch für die, die gerne feiern und ein Open Air in idyllischer Umgebung genießen möchten. Am Freitag 20 Uhr steigt eine Warm Up Party mit der Cheap Wine Band. Am Samstag ab 11 Uhr werden die Teilnehmer auf dem Eventgelände von dem Duo Stage musikalisch begrüßt. Ab 13 Uhr werden sich die Teilnehmer zum 9. Hohenlohe Harley Run aufstellen. Um 14 Uhr ist dann Gänsehautfeeling angesagt, wenn einige Hundert zeitgleich ihre Motoren anlassen. Es geht durchs Hohenloher Land mit einer Streckenlänge von ca. 80 km. Nach der Rückkehr ab 17 Uhr spielt Razzmattazz und der Hauptact gegen 20.30 Uhr Band Wolve. Um 22 Uhr präsentiert Kevin Funk seine Stunt Show.