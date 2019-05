10. Hohenlohe Harley Run „Harley rides for Kids“

× Erweitern Harley Run

Seit 10 Jahren trifft man sich in Künzelsau zu einer besonderen Rundfahrt durch die Region Hohenlohe. Wäre damals nicht die Bikergruppe von einer deutschen Motorradmarke am Biergarten vorbei gefahren, hätte es wahrscheinlich nie den Hohenlohe Harley Run gegeben, denn somit kam die Wette zur Aussprache.

Inzwischen hat die Veranstaltung ihren festen Platz in Bikerkreisen. Nicht nur die Biker aus der Region Hohenlohe sind hier am Start, denn es kommen inzwischen Biker aus ganz Deutschland oder den Nachbarländern wie Schweiz, Österreich und Frankreich, was die Veranstalter sehr freut.

Die Veranstaltung steht auf drei Säulen, einmal soll es um das Thema Harley Davidson gehen, wobei alle Biker willkommen sind! Des Weiteren will man den Teilnehmern die tolle und schöne Region Hohenlohe bei einer Ausfahrt zeigen, was auch in den letzten Jahren mit einer tollen Teilnehmerzahl von 500 bis 700 Bikes bestätigt wurde und die dritte und wichtigste Säule ist, dass die Veranstalter Geld für einen guten Zweck sammeln. Letztes Jahr hat man sich für den Förderverein der Kinder und Jugendklinik in Schwäbisch Hall entschieden.

Dieses Jahr haben wir zum 10 jährigen ein tolles Lineup aufgefahren mit genialen Bands wie Goodnews, Razzmattazz, Oliver Roth, Duo Stage und Rocksoff am Start und wir werden mega geil feiern können, so der Papa Joachim Schmidt vom Hohenlohe Harley Run.

Auch die ca. 100 km lange Strecke wird dieses Jahr toll, wir haben uns hier eine tolle Strecke überlegt , da wir ja schon in einer wunderbaren Region leben. Nach dem tollen Erfolg bei der Bikeprämierung haben wir dieses Jahr wieder eine ausgeschrieben, wir sind gespannt was dieses Jahr für tolle Maschinen hier angemeldet werden. Alle Informationen zur Bikeprämierung findet man auf unserer Homepage. Die Veranstaltung hat sich inzwischen ein wenig gewandelt, denn was früher ein Treffen zu einer Ausfahrt war, ist inzwischen ein toller Event über zwei Tage. Der Beginn ist am Freitagabend mit der warmup Party mit Livemusik. Zahlreiche Händler und Aussteller laden zum Verweilen ein und nebenbei gibt es auch noch leckeres Essen. Der Samstag ist dann das Highlight, hier erwarten einen jede menge Händler, die Händlermeile öffnet ab 11 Uhr, um 13 Uhr erfolgt die Aufstellung zur Ausfahrt und um 14 Uhr ist der Start.

Die Strecke ist ca. 100 km lang und hat dieses Jahr wieder einen kleinen Zwischenstopp. Für alle, die nicht

bei der Ausfahrt dabei sein wollen, haben wir mit Oliver Roth tolle Livemusik auf der Bühne, gegen ca. 16-

17 Uhr werden dann die Teilnehmer der Ausfahrt zurück erwartet und dann wird bis in den späten Abend

mit tollen Bands wie Razzmattazz und Goodnews gerockt!

Dieses Jahr gibt es wieder ein Eventshirt! Der Erlös von den T-Shirts geht wieder an den Förderverein der

Kinder und Jugendklinik.

Informationen über Unterkünfte findet ihr auf der Homepage.

Die Veranstalter freuen sich jetzt schon auf zahlreiche Teilnehmer und viele Besucher, eine Veranstaltung

für Jedermann, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen findet man auf unserer Internetseite unter

www.hohenlohe-harley-run.com oder auf Facebook.