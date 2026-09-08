8. Internationale Weinmesse in Schwäbisch Gmünd –

Eine Messe für Genießer – präsentiert vom Weinhaus Rieg.

Am 17. Oktober findet die 8. Internationale Weinmesse präsentiert vom Weinhaus Rieg in Schwäbisch Gmünd statt - ein besonderes Erlebnis für Weinliebhaber, Fachpublikum und Genießer gehobener Weinkultur und Neuentdecker.

Die Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, internationale Winzer persönlich kennenzulernen, ihre erlesenen Weine zu verkosten und sich über aktuelle Trends in der Welt des Weins auszutauschen. Neben exklusiven Aktionen erwarten die Gäste attraktive Messerabatte und die Gelegenheit neue Wein-Highlights und feine Köstlichkeiten zu entdecken.

Ein exklusives Wein-Erlebnis mit internationalem Flair

Renommierte Winzer aus verschiedenen Ländern präsentieren an diesem Tag ihre besten Weine und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Besucher können sich auf eine vielseitige Auswahl an erlesenen Weinen freuen – von klassischen Rebsorten bis hin zu innovativen Neuinterpretationen. Die Messe ermöglicht es, direkt mit den Erzeugern in Kontakt zu treten, mehr über die Besonderheiten der einzelnen Weine zu erfahren und die Vielfalt unterschiedlicher Anbaugebiete zu entdecken.

Ein Treffpunkt für Weinliebhaber und Experten

Die Internationale Weinmesse des Weinhauses Rieg hat sich über die Jahre als ein herausragendes Event für Weinliebhaber etabliert. Sie bietet nicht nur eine Plattform für den Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten, sondern auch wertvolle Einblicke in die weltweite Weinlandschaft, neue Jahrgänge und aktuelle Trends.