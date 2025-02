8. Marbacher Forum Zeitgeschehen - ALTERN: Herausforderung und Gestaltungsmöglichkeiten

Altern ist ein lebenslanger Prozess, der die Gesellschaft wie jeden Einzelnen herausfordert und zugleich individuelle wie gesellschaftliche Gestaltungsräume eröffnet. Beidem sind die Vorträge des diesjährigen Marbacher Forums Zeitgeschehen zum Thema ALTERN auf der Spur.

Bereits der Auftakt am 18. März entfaltet das breite Spektrum von gesellschaftlicher Fürsorge bis zum selbstbestimmten Alter: Was können der Politiker Manne Lucha auf der einen und das Filmregisseurin- und Schauspielerpaar Sigrid Klausmann und Walter Sittler auf der anderen Seite dazu beitragen?

An beiden Forumstagen berichten Forscher über Glück in der zweiten Lebenshälfte und davon, was wir selbst dazu beitragen können. Lässt sich der Menschheitstraum, das Altern zu überwinden, durch KI und andere innovative Methoden realisieren? Ein Vortrag wird zudem der Frage nachgehen, wie sich soziale Beziehungen im Laufe eines Lebens verändern. Weitere Beiträge stellen das selbstbestimmte Wohnen in den Mittelpunkt und berichten von Erfahrungen in und mit einem Mehrgenerationenhaus, von differenzierten Wohn- und Versorgungsstrukturen und dem Potenzial von Digitalisierung in der Pflege.

Alternde Gesellschaft

MANFRED LUCHA, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration

Die Herausforderungen sind groß: Unsere Gesellschaft wird immer älter, Krankenhäuser und Pflegestrukturen befinden sich im Umbruch, die Digitalisierung revolutioniert das Gesundheitswesen. Vor diesem Hintergrund plädiert Sozial- und Gesundheitsminister "Manne" Lucha für einen Paradigmenwechsel von der Fürsorge zur Selbstbestimmung. Menschen, auch wenn sie älter und hilfebedürftiger werden, sollen so lange wie möglich im eigenen Zuhause bleiben, am solidarischen Miteinander teilhaben und eine bestmögliche medizinische und pflegerische Unterstützung erhalten dürfen. Niemand soll aufgrund von Alter, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung benachteiligt werden. Gerade in der heutigen krisengeplagten und verrohten Zeit sei eine Sorge tragende Gesellschaft überlebensnotwendig. Sehr am Herzen liegt ihm auch der Ausbau sektorenübergreifender Angebote in der Gesundheitsversorgung.

Selbstbestimmung im Alter, mit Filmausschnitten aus "Leonie und der Weg nach oben" von Sigrid Klausmann

WALTER SITTLER, SCHAUSPIELER

SIGRID KLAUSMANN, FILMEMACHERIN

