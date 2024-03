8. Mittelalterfest auf der Burg Steinsberg

Am Samstag, 6. April und Sonntag, 7. April 202, lassen tapfere Ritter, edle Burgfräulein, zünftige Handwerker sowie fleißige Mägde und Knechte das einst mittelalterliche Leben auf der Burg Steinsberg wiederaufleben.

„Wir feiern ein historisches Fest wie es an einem Wochenende im Mittelalter gewesen sein könnte“, kündigt Oberbürgermeister Jörg Albrecht das 8. Mittelalterfest an, das die Stadt Sinsheim veranstaltet.

Bereits aus der Ferne ist die Burganlage mit dem markanten achteckigen Bergfried auszumachen und weist den Besuchern den Weg hinauf nach Sinsheim-Weiler. Wenn sie – mitunter selbst in mittelalterliche Gewänder gekleidet – das Tor zur Burganlage durchschreiten, tauchen sie ein in eine vermeintlich längst vergangene Zeit. Sie sind hautnah dabei, wenn Gaukler, Musiker, Spielleute, Feuerkünstler und stattliche Rittergruppen mittelalterliche Lebensweisen und Lagerleben nachstellen und an Traditionen aus der damaligen Zeit erinnern.

Schwert- und Schaukämpfer sorgen auf dem „Turnierplatz“ für Spannung und Nervenkitzel, Feuerstellen und Fackeln für die stimmige Atmosphäre. Der Artillerie-Bund St. Barbara eröffnet am Samstag, dem 6. April um 11:00 Uhr mit Kanonenschüssen das Fest. Den Abschluss des ersten Festabends bildet ein Feuerspektakel. Ein Gaukler verzaubert mit sagenhaften Geschichten, spektakulären Kunststücken und Zauberkünsten.

Viele Markthändler aus Nah und Fern ergänzen das Mittelalterfest mit einem großen Warenangebot und laden zum Flanieren durch die Stände ein. Sie zeigen alte Schmiedekunst und bieten Kunstwerke aus Keramik, Bronze und Leder an. Mittelalterlich anmutende Gewänder, Taschen, Tücher, Schmuck, Kopfbedeckungen, edle Steine und Seifen erfreuen ebenso wie Schwerter und Rüstungsteile. Auch Flüssiges vom Metbrauer, historische Weine und Liköre, Schnäpse sowie süße Leckereien werden angeboten. Kinder können sich zusätzlich auf viele mittelalterliche Attraktionen freuen und ihren Traum von Burgfräulein und Ritter wahr werden lassen. Wen die mittelalterliche Atmosphäre hungrig und durstig gemacht hat, der findet vielerlei vortrefflich Speys und Trank.

Der ganztägige „Wegzoll“ beträgt 7 Euro. Der ermäßigte Eintritt für Gewandte beträgt

Öffnungszeiten des Marktes:

Samstag: 11:00 – 21:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 18:00 Uhr

Weitere Informationen unter www.sinsheim.de/mittelalterfest