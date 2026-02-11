8. Modellbahnbörse Marktbergel

Die Modellbahnfreunde Frankenhöhe e.V. holen zum achten Mal die große, weite Welt der Schienen in unser Marktbergel!

Bitte beachten: dies ist eine reine Börse/Markt, ohne Ausstellung.

Egal ob Du ein alter Hase mit Märklin-Kollektion bist oder gerade erst mit der Landschaftsgestaltung (ja, wir sehen Euch, kreative Frauen!) beginnst – die Börse ist Dein Pflichttermin:

Jede Spurweite, jede Größe: Rund 15 Händler warten mit Tausenden von Artikeln auf Dich. Hier wechselt alles den Besitzer: von der Dampflok bis zum winzigen Baum für die Platte. Bring eine große Tasche mit, denn hier geht keiner ohne Grinsen und volles Gepäck nach Hause!

Volle Power im Bauch: Wir wissen, dass Bahnfahren hungrig macht. Die Cafeteria sorgt für das leibliche Wohl (und befindet sich praktischerweise vor dem eigentlichen Börsenbereich):

Kuchen-Parade: Gut 10 bis 15 selbstgebackene Kuchen-Kreationen.

Wienerle-Express: – die perfekte Stärkung.

Wo? Im Schützenhaus Marktbergel, Am Niederhof, 91613 Marktbergel

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt!

Die Modellbahnfreunde Frankenhöhe freuen sich auf Dich!