8. Philharmonisches Konzert

Die Burlesque des 21-jährigen Richard Strauss vereint verschiedene Elemente: symphonische Dichtung, Klavierkonzert und Posse. Witzig, schrill und fantasievoll ist sie. Richard Strauss parodiert liebevoll sein Idol Richard Wagner und überzeichnet die romantischen Klangideale seines anderen Idols – Johannes Brahms. Hochvirtuos gilt die Burlesque als Herausforderung für jeden Pianisten, und das Orchester treibt mit vierfach besetzter Pauke die Stimmung voran. Ein Blick zurück: In seiner Tondichtung Ein Heldenleben reflektiert Richard Strauss vor der Jahrhundertwende sein bisheriges Schaffen. Und so ist das motivisch genauestens durchgearbeitete Werk mit Zitaten aus älteren Tondichtungen eine Großtat des Komponisten – und mit Augenzwinkern versehen. Claude Debussy konstatierte verschmitzt: »Das ist ein Bilderbuch, das ist sogar Film … Aber man muss sagen, dass ein Mann, der mit so unermüdlichem Streben und Mühen ein Werk wie dieses geschaffen hat, fast so etwas wie ein Genie ist.«Die Ouvertüre zur Oper Oberon eröffnet das Konzertprogramm. Strenger als in seinen anderen Ouvertüren hält sich Weber an das thematische Material seiner romantischen Feenoper – und es gelingt ihm überzeugende Geschlossenheit.