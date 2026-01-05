8. POETRY SLAM IM K

Immer wieder ein Vergnügen. Johannes Elster gehört zu den profiliertesten Slam-Moderatoren Deutschlands.

Der Poetry Slam hat sich über die Jahre als fester Bestandteil der Kultur im K etabliert. Bekannte und renommierte Slam-Poetinnen und -Poeten aus ganz Deutschland stellen sich dem modernen Dichterwettstreit und ringen um die Gunst des Publikums. Dabei können die Töne mal laut, mal leise sein, gereimt oder erzählt, persönlich oder global, heiter oder gesellschaftskritisch. Alles ist erlaubt, was in jeweilssechs Minuten auf die Bühne gebracht werden kann. Das Besondere am Poetry Slam? Das Publikum bildet hierbei die Jury und entscheidet mittels Applauslautstärke, wer ins Finale einzieht und schlussendlich den Slam gewinnt. Ein Spiel aus Worten, Performance und Emotionen – und jedes Mal aufs Neue unberechenbar!