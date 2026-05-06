8. Sinfoniekonzert

Die Auferstehungs-Sinfonie ist die grandiose und bewegende Auseinandersetzung Gustav Mahlers mit der Endlichkeit des Menschen.

Er führt uns in seiner Musik das Ringen mit dem Tod vor Augen, transportiert trostvolle Ruhe, lässt groteske Zerrbilder auftanzen und bringt innig naiven Volksglauben ans Licht. Am Ende jedoch bricht sich mit Versen von Klopstock und Gustav Mahler hymnenartig die Gewissheit Bahn: „Sterben werd’ ich, um zu leben!“