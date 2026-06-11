8. Wieslocher Kriminacht

"She kills - Kriminacht der Autorinnen" 6 Autorinnen lesen an 4 Tatorten.

Mit dabei sind Marlene Bach, Rahsan Dogan, Linn Greve, Tina S. Martin, Heidi Moor-Blank und Claudia Schmid.Die Lesungen finden in der Stadtbibliothek Wiesloch, bei Bücher Dörner, im Atelier Urlaß und im Marionettentheater Wiesloch statt.Die diesjährige Kriminacht ist eine gemeinsame Veranstaltung des Kulturforums Südliche Bergstraße e.V. und des Frauenforums Wiesloch e.V.