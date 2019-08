Wir freuen uns auf den krönenden Abschluss unserer Open-Air Poetry Slams 2019. In Kooperation mit der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken e.V., der Heilbronner Stimme & der BUGA lädt das Popbüro Heilbronn zum 80. Heilbronner Poetry Slam ins Schaufenster der Region ein.

Am 14.09.2019 haben alle Literaturbegeisterten ein letztes Mal Gelegenheit, die feinsten Poetinnen und Poeten Deutschlands bei angenehmen Temperaturen im Freien zu erleben. Also zieht schnell eure Flipflops an, bevor sie im Schrank verschwinden, und schlürft eisgekühlte Getränke, während die Elite der deutschen Poetry Slam Szene um eure Gunst wetteifert - beim 80. Heilbronner Poetry Slam auf der BUGA.

Moderation: Philipp Herold

Musik von Pete Jones Trio