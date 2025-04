80 Jahre Kriegsende

Am 9. Mai ist Europatag! An diesem Tag präsentierte Robert Schumann die Idee für die Europäische Union, die heute zu einem Friedensgaranten für unseren Kontinent geworden ist. Nach dem Leid des zweiten Weltkriegs erstarkte in Westeuropa der Wunsch nach einem wirtschaftlichen und politischen Zusammenschluss.

Anlässlich dieses Jubiläums freuen wir uns, den französischen Generalkonsul und Direktor des Institut Français, Gaël de Maisonneuve, willkommen zu heißen. In seiner Rede wird er die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft beleuchten und gemeinsam mit Landrat Dr. Joachim Bläse und Oberbürgermeister Richard Arnold die Rolle der Europäischen Union als Friedens- und Zukunftsprojekt reflektieren. Im Anschluss sind die Teilnehmenden zu einem Stehempfang eingeladen.