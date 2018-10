80 Jahre Reichspogromnacht

Anlässlich des 80. Jahrestags der Reichspogromnacht wirft Götz Aly einen gesamteuropäischer Blick auf den Antisemitismus und den Weg in den Holocaust.

Der Holocaust ist nicht allein aus der deutschen Geschichte heraus erklärbar. Sowohl in West- als auch in Osteuropa hatte die Judenfeindschaft seit 1880 sprunghaft zugenommen – angetrieben von Nationalismus und sozialen Krisen. Ohne die Schuld der deutschen Täter zu mindern, zeigt der Historiker Götz Aly, wie Rivalität und Neid, Diskriminierung und Pogrome vielerorts dazu beigetragen haben, den Boden für Deportationen und Morde zu bereiten. Erstmals wird so der moderne Antisemitismus als grenzüberschreitendes Phänomen dargestellt. Ein wichtiges Kapitel europäischer Geschichte, das ein neues, umfassendes Verständnis des Holocaust ermöglicht.

Götz Aly, Jahrgang 1947, ist Historiker und Journalist. Er arbeitete für die „taz“, die „Berliner Zeitung“ und als Gastprofessor. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt. 2002 erhielt er den Heinrich-Mann-Preis, 2003 den Marion-Samuel-Preis, 2012 den Ludwig-Börne-Preis. Zuletzt veröffentlichte er bei S. Fischer „Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800-1933“, „Die Belasteten. ‚Euthanasie‘ 1939-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte“ sowie „Volk ohne Mitte. Die Deutschen zwischen Freiheitsangst und Kollektivismus“. Götz Aly lebt in Berlin.

Eine Veranstaltung anlässlich des 80. Jahrestags der Reichspogromnacht 1938 und in der Reihe „Weiter! Trotz Unsicherheit“ des Weiter! Bildungsnetzwerk Hechingen.