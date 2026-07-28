80 Jahre Stadtmuseum und Freunde Sinsheimer Geschichte

Seit 1946 erforschen, bewahren und präsentieren die Freunde Sinsheimer Geschichte und das Stadtmuseum Sinsheim das kulturelle Erbe der Stadt und ihrer näheren Umgebung.

Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, um mit einem großen Jubiläumsfest die Geschichte der Region zu feiern. Gemeinsam mit historischen Darstellern aus vier Jahrtausenden werden wir die Meilensteine der Sinsheimer Geschichte lebendig werden lassen.

Freuen Sie sich auf historisches Textilhandwerk, Waffentechnik von den Kelten bis in die Frühe Neuzeit und Bronzeguss nach uralten Methoden. Darüber hinaus wird es Führungen durch Stadt und Museum geben, Mitmachstationen und Spielgelegenheiten sowie Live-Musik von Rock bis Renaissance. Der Eintritt zum Jubiläumsfest ist frei, für das leibliche Wohl sorgen die Freunde Sinsheimer Geschichte und das Restaurant Drei Könige Sinsheim.