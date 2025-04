Ereignisse: 80 Jahre Kriegsende

Am 8. Mai 1945 beendete die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht den Krieg in Europa. Stunde Null oder Neuanfang? Wie wurde dieser Tag in Stuttgart erlebt? Wie sah der Alltag in der zerbombten und besetzten Stadt aus? In Zeitungsberichten, Briefen und Erinnerungen, kommen Menschen aus Stuttgart und Baden-Württemberg zu Wort und lassen greifbar werden, was es bedeutet, konfrontiert mit der Schuld, die Trümmer zu beseitigen.