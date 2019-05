80's Pop & Wave Night - Music for the Masses

POP & WAVE ist was die Jugend in den 80ern feierte!!!

Endlich ist es soweit ... freuen wir uns auf die erste Party mit Euch!!!

Den musikalischen Perlen einer schrillen Zeit!!!

Wenn Ihr bei Erasure gerne mitsingt... zu The Cure nie schlecht drauf seid, bei Tainted Love an eure Teenie-liebe denkt und bei Depeche Mode komplett ausrastet... DANN seid Ihr genau richtig!!!

Weitere Schnittchen auf meiner Playlist (nur ein Auszug):

The Smiths, The Human League, A Flock of Seagulls, OMD, Yazoo, Propaganda, Gary Numan, Heaven 17, Duran Duran, Visage, Depeche Mode, Bronski Beat, Frankie goes to Hollywood, Erasure .... on and on!!!

Einlass ab 21:00 Uhr

EINLADEN - TEILEN - KOMMEN

#POPandWAVEReutlingen