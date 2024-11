In 80 Tagen um die Welt

Phileas Fogg, wagemutiger Gentleman, geht in seinem Londoner Club eine riskante Wette ein: In 80 Tagen die Welt zu umrunden. Gemeinsam mit seinem Diener Passepartout begibt er sich auf eine fantastische Abenteuerreise, immer verfolgt von Inspektor Fix, der die beiden um jeden Preis zu stoppen versucht. Auf Dampfern, Eisenbahnen und Elefantenrücken, durch das Dickicht der Metropolen und über alle Ozeane hinweg liefern sie sich einen rasanten Wettlauf gegen die Zeit... In diesem schillernden Spektakel voller Poesie erzählt Jules Verne vom fiebrigen Streben nach Erfolg und stellt mit Leichtigkeit, Witz und artistischer Raffinesse zentrale Fragen an unsere moderne Existenz.

Das Ensemble Persona und das Scharoun Theater Wolfsburg haben eine weitere Koproduktion auf den Weg gebracht und feiern mit der Adaption des weltberühmten Romans von Jules Vernes ein zirzensisches Theaterfest