800 Jahre - 800 Schritte: Kaspar Hauser - (k)ein Rätsel!?

Als er am 26. Mai 1828 auf dem Nürnberger Unschlittplatz auftauchte, war Kaspar Hauser noch der tollpatschige Junge, den man für zurückgeblieben hielt. Schon bald nach seinem Auftauchen kamen Gerüchte auf, er sei adeliger Abstammung. Auch nach seinem Tod am 17. Dezember 1833 im Haus des Lehrers Meyer in der Pfarrstraße verstummten diese nicht und heute sind die Fronten verhärtet: Die einen halten ihn für einen dreisten Betrüger und die anderen für den Sohn des badischen Großherzogs, der aus dynastischen Gründen aus dem Weg geräumt wurde. In Ansbach erinnern Denkmäler im Hofgarten, in der Platenstraße und auf dem Montgelasplatz an Kaspar Hauser und nicht zuletzt die Sammlung im Markgrafenmuseum.