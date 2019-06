800 Jahre Deutscher Orden in Mergentheim

Den Zuhörer erwartet ein außergewöhnliches Konzerterlebnis mit Werken von Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Jan van der Roost, Gustav Mahler, Andrew Lloyd Webber, Leonard Cohen u.a. Das Musikkorps wurde 1962 in Fürstenfeldbruck als Luftwaffenmusikkorps 5 aufgestellt, später als Heeresmusikkorps 12 bekannt. Nach einem kurzen Gastspiel in Nürnberg fand das Musikkorps 1966 seinen Platz am Sitz des Divisionsstabes in Veitshöchheim. Seit seiner Gründung ist es in der Region, aber auch weltweit unterwegs und bietet dem Zuhörer ein breites Repertoire.