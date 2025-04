Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Heimat Vor-Ort" im Jubiläumsjahr findet die Veranstaltung "800 Jahre Neunkirchen" im Ortsteil Neunkirchen statt.

Das Fest findet am Samstag, den 24. Mai 2025 und Sonntag, den 25. Mai 2025 rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Neunkirchen statt.

Willkommen in Neunkirchen, ein Ort mit einer 800-jährigen Geschichte. Geprägt von historischen Ereignissen, kulturellen Traditionen und einer malerischen Landschaft, lädt unser Ort dazu ein, Vergangenheit und Gegenwart auf einzigartige Weise zu entdecken. Mit seiner 800-jährigen Geschichte, seinen kulturellen Schätzen und der wunderschönen Natur ist Neunkirchen ein Ort voller Erlebnisse. Ob auf den Spuren der Vergangenheit, bei einem gemütlichen Spaziergang durch den Ort oder bei einer Wanderung durch die reizvolle Landschaft - Neunkirchen begeistert mit seinem einzigartigen Charme. Ein Besuch lohnt sich dieses Jahr besonders, es wird gefeiert!

Im Mai feiern wir, 800 Jahre Neunkirchen mit einem großen Hocketse rund um das Dorfgemeinschaftshaus und großartigen Rahmenprogramm für groß & klein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Wie bei jeder Heimat Vor-Ort Veranstaltung wir die Tourist-Information Bad Mergentheim am 24. Mai 2025 von 17:00 bis 20:00 Uhr in Neunkirchen einen Stand zum Thema "50 Jahre Große Kreisstadt - Heimat Vor-Ort" eröffnen. Hier kann man an einer Stempelaktion teilnehmen und mehr zu dieser Veranstaltungsreihe erfahren.

Weitere Informationen zu der Veranstaltungsreihe und dem Jubiläum "50 Jahre Große Kreisstadt" finden Sie außerdem in unserer Broschüre.