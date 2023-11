800 Jahre Weihnachtskrippen: Eine Annäherung an die Krippe mit Papst Franziskus

Der hl. Franz von Assisi hat in der Weihnachtszeit 1223 – vor 800 Jahren – gemeinsam mit anderen die Weihnachtsszene plastisch nachgestellt.

So entstand die Krippentradition. Im Dezember 2019 hat Papst Franziskus ein Schreiben veröffentlicht über die Bedeutung und den Wert der Weihnachtskrippe. Es regt gerade in den Tagen vor Weihnachten zur adventlichen Einstimmung auf die Krippe an: „Die Krippe ist wie ein lebendiges Evangelium, das aus den Seiten der Heiligen Schrift hervortritt. Warum bewegt uns die Krippe und bringt uns derart zum Staunen? Vor allem, weil sie Gottes Zärtlichkeit offenbart. Er, der Schöpfer des Alls, begibt sich zu uns hernieder.“ Der meditative Zugang des Papstes zur Weihnachtskrippe wird vorgestellt. So kann ein Austausch über die Krippentradition in der eigenen Familie entstehen.