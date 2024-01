800 km pilgern durch Frankreich

800 km, 16.000 Höhenmeter und landschaftlich sehr abwechslungsreich - das ist die Via Podiensis und führt von Le Puy en Velay (am Rande der Alpen) nach St. Jean Pied de Port (in den Pyrenäen) und gilt als schönster Pilgerweg Frankreichs.

Der Bericht von Bernd Kühne zeigt aber nicht nur die Schönheit der Landschaft, sondern vor allem das eigene Erleben, zu Fuß unterwegs zu sein bei Regen, Kälte und Hitze. Erleben Sie nicht nur die Schönheit der Natur, sondern auch die emotionalen Höhen und Tiefen. Erleben Sie, was es bedeutet, sechs Wochen zu wandern. Pilgern ist nicht nur Gehen, sondern auch eine Reise ins Innere und geistige Besinnung.

Das Zusammentreffen mit Menschen anderer Länder, die alle das gleiche Ziel haben und damit auch eine Verbundenheit spüren. Die Folge sind außergewöhnliche Gespräche und wenn man irgendwann nicht mehr weiter weiß, ist plötzlich eine helfende Hand da.

Lange Zeit war Pilgern verpönt, mittlerweile ist es IN und immer mehr junge Leute machen sich auf den Weg.

Gebühr: 9,- Euro.

Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule - www.schiller-vhs.de