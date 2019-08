80er-Jahre-Party

Wenn Flashdance auf Dirty Dancing, Stulpen auf Lederkrawatten und der Walkman auf den Zauberwürfel treffen, dann erinnern wir uns sofort an die wilden 80er Jahre!

Mit unserem DJ und Entertainer Oliver Klein, tauchen wir in die damalige Musikwelt ein.

Das geht natürlich nicht ohne die besten Songs von Depeche Mode, Nena, Alphaville, Frankie Goes To Hollywood, U2, Alice Cooper, The Cure, Billy Idol und vielen weitern Helden der 80er.

Ab 22:00 Uhr huldigen wir zusammen mit Euch dem besten aller vergangenen Jahrzehnte:

Den 80er Jahren!

Wir freuen uns auf eine laute und bunte Nacht!