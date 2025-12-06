80er NEON Party

Die Belinda Ü30 mit DJ Andy!
Laut. Echt. Legendär.
Hier gibt’s keine Chart-Eintagsfliegen, sondern handverlesene Rock-Hymnen und echte Klassiker!
Info
Rock-Discothek Belinda Backnanger Straße 78, 71560 Sulzbach an der Murr
Partys & Clubs
Rock-Discothek Belinda Backnanger Straße 78, 71560 Sulzbach an der Murr
Die Belinda Ü30 mit DJ Andy!
Laut. Echt. Legendär.
Hier gibt’s keine Chart-Eintagsfliegen, sondern handverlesene Rock-Hymnen und echte Klassiker!
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH