Die 80er Show – Völlig losgelöst – Hymnen Deines Lebens

VÖLLIG LOSGELÖST – HYMNEN DEINES LEBENS!

Die 80er Show bringt eines der unvergesslichsten Jahrzehnte der Musikgeschichte zurück auf die Bühne. Neonfarben, Schulterpolster und vor allem die Songs, die bis heute jeder kennt, bilden den Rahmen für eine energiegeladene Live-Show.

Musikalisch geht die Reise von Nena und Falco über Tina Turner, Queen und a-ha bis zu Madonna und vielen weiteren Ikonen der 80er. Große Hymnen, legendäre Refrains und jede Menge Erinnerungen sorgen für einen Abend voller Nostalgie und guter Laune.

Live-Gesang, authentisches 80er-Feeling, humorvolle Momente und ein mehrgängiges Menü machen den Abend zu einer musikalischen Zeitreise. Dabei darf selbstverständlich nicht nur zugehört werden: Mitsingen, mit klatschen, mittanzen und gemeinsam feiern gehören ausdrücklich dazu.