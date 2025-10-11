80s & 90s Disco mit DJ Andy

Die 80er & 90s Disco im Kulturhaus Schwanen geht in die nächste Runde!

Abfeiern, abtanzen und den Abend genießen!

Partyspaß für alle Generationen

Die Kultparty (ehemals Ü30-Party) öffnet ihre Türen für alle Tanzwütigen von 18 bis 99 Jahren. Feiert gemeinsam das Comeback der 80er & 90er-Jahre und lasst euch von DJ Andy mit der besten Musik der Ära auf die Tanzfläche locken.

DJ Andy: Die Waiblinger Legende

DJ Andy, bekannt für seine legendären Sets im Kulturhaus Schwanen, bringt die größten Hits der 80er & 90er auf den Plattenteller. Freut euch auf eine unvergessliche Partynacht mit kultigen Klängen und einer fulminanten Lichtshow des Kulturhaus Schwanen.

Retro-Feeling pur!

Das Kulturhaus Schwanen verwandelt sich in einen Tanztempel der 80er & 90er. Lasst euch von der Atmosphäre mitreißen und feiert zu den Sounds eurer Jugend!