9. Baxter Abendsportfest

Wieder gibt es im Leichtathletik der Spitzenklasse. Dieses Mal findet die Veranstaltung wieder im Ernwiesenstadion in Mössingen statt.

Nach dem attraktiven Firmenlauf und -walking einschließlich einem kostenlosen Kids Cross-Lauf am Nachmittag zeigen am Abend und bis in die Nacht nationale und internationale Spitzenathleten aus dem Bereich Weitsprung, Stabhochsprung und Diskus ihre beeindruckenden Leistungen.

Am Ende schließt wie immer ein fulminantes Höhenfeuerwerk diese in der Zwischenzeit landesweit bekannte Spitzenveranstaltung ab!