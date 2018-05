9. Engelbergsteigen

Die Bezirksgruppe Leonberg der Sektion Stuttgart des Deutschen Alpenvereins lädt am 10. Juni 2018 wieder zu ihrem vielseitigen Stadt-Trekking rund um den Engelberg ein.

Die Spaß- und Experimentier-Rallye von 12 bis ca. 17 Uhr entlang verschiedener betreuter Stationen beginnt und endet bei der Grillhütte auf der Engelbergwiese - mit gemütlichem Ausklang und Open End.

Der Erlös aus dem Event kommt wieder der Nepal-Hilfe zugute.

Auf alle Bewegungsfreudigen zwischen 5 und 99 – Paare und Singles genauso wie Familien oder kleine Gruppen – warten interessante Aufgaben und spannende Aktionen rund um den Bergsport sowie eine Reihe von Quizfragen zu Bergsportthemen und zu den örtlichen Gegebenheiten. Die Entdeckungstour führt vom Engelberg entlang einer neuen Route bis zur Leonberger Altstadt und wieder zurück.

Mitzubringen sind gute Laune, Mut und Experimentierfreude. Diese können beim Klettern an einem Turm, beim Abseilen an einer Mauer sowie beim beliebten Prusiken auf einen Baum eingesetzt werden. Zum vielseitigen Angebot gehören außerdem Übungen in Sachen Lawinenverschütteten-Suche, Steinmännchen bauen, Spaltenbergungsdemonstrationen und ‚Gratwandern‘ sowie Slacklines, auf denen auch Könner zeigen, was hier alles geht.

Die Aufgaben sind wie immer so gewählt, dass sie von allen Mitspielern gemeistert werden können. Und - ganz wichtig zu wissen: Sämtliche Stationen werden von erfahrenen Bergsportlern aus Leonberg und Umgebung betreut.

Bei der Anmeldung ab 12 Uhr gibt es für 2 Euro ein Tourenheft mit einer Skizze zum Verlauf der Route und allen Quizfragen. Die Tourenhefte mit den höchsten Punktzahlen, die rechtzeitig bis zur Auswertung ab 17 Uhr abgegeben werden, nehmen an einer Verlosung teil.

Den erfolgreichsten Mitspielern winken wieder einige attraktive Preise. Diese werden im Rahmen der Siegerehrung ab 18 Uhr überreicht, während der Tag bei der Grillhütte gemütlich ausklingt. Für Essen und Trinken ist ab 12 Uhr gesorgt.