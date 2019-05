9. Esslinger Klimafest und Umwelttag

Mitten in der Stadt dreht sich alles um die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die Themen Klima- und Umweltschutz, Energiesparen und Ressourcenschonung werden in der Ritterstrasse und am Postmichelbrunnen mit allen Sinnen erlebbar.

Vielzählige Angebote für die ganze Familie laden ein zum Entdecken, Informieren, Ausprobieren und Genießen. Parallel dazu findet in der Küferstrasse das24. Erdbeerfeststatt. Sie können sich auch in diesem Jahr auf eine bunte Klima- und Umweltmeile in der Ritterstraße und am Postmichelbrunen mit einer Vielzahl spannender Aktions- und Informationsangebote freuen.

Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger eröffnet das Klimafest und den Umwelttag um 11.00 Uhr und ehrt die Sieger der Aktion STADTRADELN.